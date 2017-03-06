PGA》「球王」強森墨西哥賽逆轉封王 WGC第4冠入袋

強森墨西哥錦標賽生涯第4座WGC金盃到手。(美聯社)

美國重炮強森首度帶著「球王」頭銜，參加美巡年度首場WBC系列賽墨西哥錦標賽，6日決賽輪打出世界第1水準，前9洞打出4鳥0柏忌31桿(-4)，躍居第1，自此一路以領先者姿態攻頂達連，這輪交出68桿(-3)，以總桿270桿(-14)贏得繼Genesis公開賽之後的2連勝與美巡第14冠。

強森過去贏過2013年匯豐錦標賽、2015年凱迪拉克錦標賽與2016年普利司通錦標賽，墨西哥錦標賽是他生涯第4座世界錦標賽系列(WGC)冠軍，奪冠數僅次伍茲的18冠。這場冠軍也讓他贏得166萬美元獎金，同時也是史上第5位「球王」首戰奪冠的選手。

強森落後1桿進入6日決賽輪，雖然在316碼的第1洞4桿洞只打Par，沒能獵鷹抓鳥，但第2洞開始展開抓鳥攻勢，於第2、6、8、9洞抓到4隻小鳥躍居領先，儘管後9洞在第12、13洞抓吞2個柏忌，打出1鳥2柏忌37桿(+1)，最終仍以贏1桿守住領先地位，拿下Genesis公開賽封王登上世界第1之後的2連勝。

他賽後說：「我背負著很大的壓力，這場比賽我的推桿沒有發揮水準，可是我的擊球很好。」

2位英格蘭選手弗利特伍及費雪決賽輪追的兇，2人分別揮出65、66桿，最終弗利特伍以1桿差的271桿位居第2，費雪則與 西班牙新秀雷 姆同以272桿並列第3。

前3輪領先的美國23歲新秀湯瑪斯，承受不了同組強森強勢追趕壓力，前9洞爆出38桿(+3)，失去奪冠本季第4冠機會，這輪交出72桿，以273桿並列第5作收。

前兩輪領先的北愛爾蘭名將麥克羅伊與美國46歲老將米克森，同樣打出71桿，2人最後同以274桿並列第7。

(中時電子報)