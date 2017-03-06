假奶成自摸死角 49歲婦磁振造影發現乳癌

澄清醫院柏忕健康管理中心主任韋朝榮強調，如果做過隆乳手術的婦女，如乳腺末端乳房腋尾有腫瘤，易成徒手檢測死角。（馮惠宜翻攝）

49歲曾隆乳過的這名婦人經磁振造影發現腫瘤。(馮惠宜翻攝)

10多年前曾做過隆乳手術的一位49歲婦女，因深怕接受乳房攝影的夾擠方式，會夾破隆乳置入物，最近接受乳房磁振造影及高解析度超音波檢查，竟在接近左側腋下的乳腺末端乳房腋尾處，發現一顆不到一公分的腫瘤，醫師指出這是一處很容易被忽略的乳癌死角。

澄清醫院柏忕健康管理中心主任韋朝榮強調，如果做過隆乳手術的婦女，除了以自我徒手檢測乳房檢查外，最好能定期接受不會疼痛且準確率高達97％的零輻射磁振造影（MRI）和超音波一起檢查，非但不會傷及隆乳置入物，亦可避免乳癌的漏網之魚。

這位曾做過隆乳手術的婦女，隨著年齡邁入更年期，因為擔心乳房攝影的夾擠方式會影響隆乳置入物，多透過不定時自我檢測的方式進行乳房檢查，3個多月前，這名婦女觸摸到左邊靠近腋下有不明腫塊，立刻預約了澄清醫院柏忕健康管理中心的乳房磁振造影(MRI)及高解析度超音波檢查，透過影像看到0.9cm的腫瘤，經超音波導引切片和病理檢驗確診為一期乳癌，由於該受檢者的腫瘤位置為乳腺末端的乳房腋尾，若不是發現得早，是很容易被忽略的死角。

(中時)