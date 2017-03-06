「驚世夫妻」離婚不交惡 洪曉蕾以孩子名義嬌討禮物

洪曉蕾昨晚突然回應前夫1個多月前的po文，看起來很友好。(中時資料照片)

王世均po照說要買餅乾給小孩吃，引出前妻洪曉蕾以孩子知名嬌討禮物。(取材自王世均facebook)

風風雨雨幾多年的「驚世夫妻」洪曉蕾與王世均，去年結束10年婚後生活各自精采，41歲仍貌美如花的洪曉蕾，日前甚至爆出認戀大5歲「大仁哥」，王世均也被拍到身旁有佳人，雖然各自桃花開，然因共同育有一雙兒女，因此兩人曲終人散但不交惡，洪曉蕾甚至被發現，如今以雙寶為名，跟前夫灑嬌討餅乾吃。

今年1月，王世均在臉書po文，表示忙著為自家鮑魚店補貨，剛好看到肉鬆起司蛋捲，自己吃了覺得讚，就想到了10歲女兒Dora及8歲兒子Arthur，直呼「得再買給兩寶吃，一定很愛」，沒想到事隔1個多月，前妻洪曉蕾竟然關心到這則動態，公然現身回應了！

洪曉蕾昨晚突然在前夫這則po底下留言「兩寶現在還沒吃到！謝謝」，王世均則秒回「兩寶過年跟我回去高雄時已經吃了！」，而洪曉蕾顯然沒吃過，又嬌喊：「佳節送禮～怎麼少了這兒呢？」，等同撒嬌討禮物，前夫則回她：「怕你已經吃膩了」，她則回應沒吃過，王世均趕忙說要「檢討」，名模也有禮地回應：「只愛肉鬆蛋捲！沒吃過加起司的。。。沒事啦⋯⋯Arthur不愛起司，我下次自己去買來吃」，昔日「驚世夫妻」一來一往，溝通順暢融洽，看來做不成夫妻，依然是朋友。

(中時電子報)