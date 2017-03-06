3倍污染還過關！立委轟大潭電廠環評「髮夾彎」

立法院社會福利及衛生環境委員會今天(6日)要求環保署長李應元及副署長詹順貴到場報告大潭電廠環評急轉彎一案，立委批，大潭電廠增設機組用「緊急」及「過度時期」的名義跳過環評，也不送專案小組重新研究，程序正義有問題，環保署於此開了惡例。

台電原要在大潭電廠設3至8部燃氣複循環機組，預計2019年商轉，發電量為288萬千瓦，氮氧化物排放濃度為8PPM，已在2014年通過環評。但為了解決今夏的缺電危機，台電決定先在大潭電廠增設2部燃氣單循環機組，發電量僅60萬千瓦，氮氧化物排放濃度卻高達25PPM，比原本複循環機組的3倍還高，且無SCR(選擇性觸媒還原系統)防汙設備。

關於大潭電廠先增設單循環機組一案，1月4日時專案小組會議的環評委員原本建議重做環評，最後卻在1月18日的環評大會上翻案過關。

立委蔣萬安表示，單循環機組會帶來更高的污染，相對只有更低的效率，跟先前通過複循環機組的環評完全不同，所以此案應該要重做環評才對。但只因經濟部稱會缺電，最後就用「緊急」及「過度時期」的名義跳過環評，環保署根本自失立場，變成經濟部的附隨組織，對台電辯解照單全收。如此一來，未來任何開發單位只要說有緊急需求，或只是過渡期間就不用環評嗎，環保署此舉等同開了惡例。

立委吳志揚指出，1月4日專案小組建議重做環評，1月18日再送交環評大會做決策，假如大會委員認為專案小組的建議有考慮不周之處，那應該退回給專案小組重新再做研究，不該在大會上直接推翻推翻專案小組的建議，程序不該是這樣，「我具體指責這是髮夾彎」。

對此，詹順貴表示，當初台電把資料送到專案小組時，書件內容就是強調缺電希望環評委員買單讓它通過，內容完全沒有報告污染如何減量，專案小組做出重做環評的建議後讓台電驚醒，事後有針對重點詳細研議，到了環評大會後也具體承諾減量措施，大會整體委員認為有助於改善空污，最後有11票委員支持，4票反對而通過，他身為主席要尊重民主機制。

詹順貴強調，事前絕無打電話給環評委員遊說；李應元也說，此案絕無政治力介入。

(中時)