高雄水利會長補選 藍缺席泛綠3搶1
高雄農田水利會補選會長登記截止，原本領表要代表國民黨參選的蔡金河未辦理登記，完成參選登記的3人都是泛綠，將在4月1日投票補選。
農會及水利會選舉向來被視為地方勢力的展現，尤其下屆高雄市長選舉，民進黨內勢力拉鋸，農會理事長和水利會會長成了市長參選人提前展現實力的場域。
高雄農田水利會長李清福在地方極具勢力，但因案於日前入監，遺缺要在4月1日投票。
原本藍綠都有人忙著卡位補選，但是在拜訪基層會員後，5日登記截止，只有3名民進黨籍參選人，分別是的民進黨籍的水利會總幹事兼代理會長呂文豪、水利會財務組長李毓智、民進黨高市議員沈英章，競選局面翻轉，形成民進黨自家人拚搏的局面。
農田水利會會長選舉是採直選制，有逾6萬名的會員，在選票拉攏上也需要人脈，並非一蹴可幾。
會員最多的行政區在美濃、大寮和阿蓮區，隨著投票日逼近，競選看板已經陸續出現在街頭，讓原本平靜的農村因為水利會長補選顯得熱鬧起來。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。