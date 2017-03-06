高雄水利會長補選 藍缺席泛綠3搶1

高雄農田水利會補選會長登記截止，原本領表要代表國民黨參選的蔡金河未辦理登記，完成參選登記的3人都是泛綠，將在4月1日投票補選。

農會及水利會選舉向來被視為地方勢力的展現，尤其下屆高雄市長選舉，民進黨內勢力拉鋸，農會理事長和水利會會長成了市長參選人提前展現實力的場域。

高雄農田水利會長李清福在地方極具勢力，但因案於日前入監，遺缺要在4月1日投票。

原本藍綠都有人忙著卡位補選，但是在拜訪基層會員後，5日登記截止，只有3名民進黨籍參選人，分別是的民進黨籍的水利會總幹事兼代理會長呂文豪、水利會財務組長李毓智、民進黨高市議員沈英章，競選局面翻轉，形成民進黨自家人拚搏的局面。

農田水利會會長選舉是採直選制，有逾6萬名的會員，在選票拉攏上也需要人脈，並非一蹴可幾。

會員最多的行政區在美濃、大寮和阿蓮區，隨著投票日逼近，競選看板已經陸續出現在街頭，讓原本平靜的農村因為水利會長補選顯得熱鬧起來。1060306

(中央社)