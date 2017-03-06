傳約500名性侵犯趴趴走 陳明堂：沒那麼多

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性侵通緝犯程宇涉嫌殺害陳姓網拍女模，有媒體報導，約有500名性侵通緝犯在外趴趴走。法務部政務次長陳明堂今天說，沒那麼多，但再三要求傳統強姦犯、強制猥褻等重罪羈押。

性侵通緝犯程宇涉嫌性侵殺害陳姓網拍女模，2013年曾4度性侵國中少女遭判刑，未依判決接受強制治療，另犯妨害性自主、侵占及詐欺案件，有媒體報導，據法務部統計，全國目前約有480名性侵通緝犯在外到處趴趴走、不知去向。引發社會關注。

陳明堂上午在立法院前受訪表示，性侵犯是按照章別，分有強制性交罪、猥褻罪、姦淫幼女罪、兩小無猜條款等，統計數據是按照章名區分。

他進一步說，傳統的強姦犯、強制猥褻犯兩個比較嚴重的部分，沒那麼多，執行部分，希望能夠抓到服刑；法務部希望這些大咖、重罪能夠重罪羈押，在整體刑事訴訟制度中再三要求。

對於程宇未依判決強制治療，陳明堂說，「他應該是緩刑」，緩刑後沒有遵守緩刑法官指定的命令，撤銷緩刑，再做執行通緝，與單純跑掉都沒有回來，層次有點差別，程宇最後通緝沒有到案，沒有錯。1060306

(中央社)