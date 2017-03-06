讓兩岸交流對等 教長盼兩週內訂參考規範

多所大學傳出簽承諾書給陸生，教育部長潘文忠今天表示，預計兩週完成清查，也希望訂出參考規範，讓學校在保有學術自由和對等互惠的原則進行兩岸交流。

潘文忠表示，兩岸學校的交流，應維持「對等、互惠、尊重」等原則，讓兩岸學生獲得最好互動，但根據這幾天初步瞭解，很多學校過去都因陸方學校要求，提供相關內容歧異度很大的承諾書或聲明書等文件。

由於各校簽署的文件樣態差異大，潘文忠指出，教育部近期將蒐集各校的資料後進行整理調查，並和相關部會討論，而從文件內容差異來看，可發現各校對兩岸交流很有熱忱，但對相關法令和規範可能不是很熟悉。

至於是否懲處，潘文忠也表示，有些學校簽署的文件只是簡單的一行字，有些確實內容不太適切，因此將和相關部會會商討論後再決定。

潘文忠也指出，為了讓兩岸持續交流，為避免外界擔心自我矮化或限縮學術自由的情況，希望能和相關部會討論，提供一個參考規範，讓學校後續進行兩岸交流時，能在保有學術自由和對等互惠的原則下進行，預計兩週內完成調查，也希望能訂出參考規範。1060306

(中央社)