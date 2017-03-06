讓兩岸交流對等 教長盼兩週內訂參考規範
多所大學傳出簽承諾書給陸生，教育部長潘文忠今天表示，預計兩週完成清查，也希望訂出參考規範，讓學校在保有學術自由和對等互惠的原則進行兩岸交流。
潘文忠表示，兩岸學校的交流，應維持「對等、互惠、尊重」等原則，讓兩岸學生獲得最好互動，但根據這幾天初步瞭解，很多學校過去都因陸方學校要求，提供相關內容歧異度很大的承諾書或聲明書等文件。
由於各校簽署的文件樣態差異大，潘文忠指出，教育部近期將蒐集各校的資料後進行整理調查，並和相關部會討論，而從文件內容差異來看，可發現各校對兩岸交流很有熱忱，但對相關法令和規範可能不是很熟悉。
至於是否懲處，潘文忠也表示，有些學校簽署的文件只是簡單的一行字，有些確實內容不太適切，因此將和相關部會會商討論後再決定。
潘文忠也指出，為了讓兩岸持續交流，為避免外界擔心自我矮化或限縮學術自由的情況，希望能和相關部會討論，提供一個參考規範，讓學校後續進行兩岸交流時，能在保有學術自由和對等互惠的原則下進行，預計兩週內完成調查，也希望能訂出參考規範。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。