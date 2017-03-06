女星超市被摸屁股 曝光變態照「我好無力」
大陸女星馬麗近日在微博透露，在超市遇到變態騷擾，氣得她報警處理，不過因為事發地沒監控攝影機，所以嫌犯死不承認，警察也拿他沒辦法，讓她感到憤怒又失望。
馬麗小時候就見過暴露狂，但因年紀小不敢吭聲，但事後心理一直有陰影，近日她又在超市遇到變態，對方把手摸上他的屁股時，她瞬間傻掉，並在想事要默默讓他走掉，還是要當重指出惡行，但如果不說出來，她怕更多人遭到騷擾，因此在超市保全的幫忙下報警。
不過事發在角落，沒有安裝攝影機，所以無法看監視錄影帶，而對方也不肯承認犯行，因此警察也拿他沒辦法，讓她憤怒又無力：「因為這樣的人太多了，大部分女性都會選擇沉默，但是我不想沉默」，不少網友都支持她說出來，大讚她勇敢。
(中時電子報)
關鍵字：馬麗
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