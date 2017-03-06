環保署因應氣候變遷行動執行績效評比 台南市全國唯一五連霸「特優」

環保署公布「105年度直轄市及縣（市）因應氣候變遷行動執行績效評比」成績，台南市再度蟬聯全國特優，除了是第一類組第一名外，也是全國唯一連續5年獲得最高等第「特優」獎的直轄市。

環保局長李賢衞表示，去年台南市推動低碳10大計畫，與市府17個局處通力合作，共執行45項低碳措施及85項工作項目，帶領市民落實低碳生活。其中，有多項亮麗成果，包括：推動碳中和社區，輔導本市金華里完成區域碳盤查並通過第三方查證，成為台南市第一個碳中和零碳社區；其次是推動碳足跡，台南市除取得全國第一個公車碳足跡認證標籤，成功整合公車業者分別完成大巴、中巴、低地版等3種車型公車碳標籤，旅客搭乘高鐵再轉搭台南市公車，即可計算該趟旅程所排放之二氧化碳量外，台南市的2座垃圾焚化爐也取得碳足跡標籤認證，與同類型服務每公噸處理量相比，排放的二氧化碳最低。統計6年來，台南市輔導取得碳標籤產品計118項，全國465項，占25%，碳標籤產品數量全國第一。

李賢衞還提到，市府各局處的亮點計畫也獲委員高度肯定，包括：農業局推綠色畜牧友善環境，透過「田肥水清、點水成金」計畫，使畜牧廢水成為肥分資源回灌農地，達到永續農業、減少河川負荷目的，每年削減BOD約7754千公噸污染物排入水域中，成效全國第一。

經發局的陽光電城計畫成績斐然，比預定期程提前2年（原預定2018年） 達成220MW推動目標，未來包含垃圾掩埋場設置太陽光電系統、推動鹽業用地太陽光電專區、滯洪池浮動式太陽光電系統等，預計2年內再達成一座曾文水庫電廠發電量。

工務局的水銀路燈落日計畫，完成汰換原既設水銀路燈為LED路燈，共更換超過10萬盞，每年節省電費約1億元。交通局公共運輸捷運化，整合台鐵、公車、轉乘、票證等，並搭配公車汰舊換新及轉運站開發設置等，搭乘公共運輸人數由每年749萬人次提升到1800萬人次，增加10581萬人次，成長140%。此外，公共運輸最後一塊拼圖T-Bike，也於去年8月正式上線啟用，兼具通勤運輸與遊憩的T-Bike讓台南市邁入低碳新紀元。

教育局的低碳校園標章認證，3年共計145所學校通過認證，「ECO CAMPUS 臺美生態學校聯盟」，認證數也是全國第一。

(中時)