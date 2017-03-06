找嘸老婆放火燒屋 莽男判刑4年

新北市王姓男子對越南籍妻子提出竊盜告訴，後經撤回告訴，他因此收到不起訴處分書，為了找尋離家的妻子，3年前依處分書上妻子住處上門找人，因覓尋不著竟憤而縱火燒屋，所幸及時撲滅未造成人員傷亡，最高法院今日依放火罪將他判刑4年確定。

判決指出，王男曾因強制猥褻罪遭判刑6月確定，他服刑期滿後，又對離家的越南籍妻子提告，不起訴處分書上記載妻子的住處是台北市警安聯防協會辦公室，但王男認為她居住在該處，於是在2014年4月26日凌晨1點，前往該建築的鐵門外踹門。

協會高姓理事長居住在樓上，聽到王男在樓下吵鬧聲，立即報警請員警到場，警方將王男勸離後，他又返回該處，並以打火機朝著鐵門下方縱火，見現場火勢已起再騎機車逃離，員警據報迅速趕到現場將火勢撲滅，並在路口攔得王男將他逮捕。

歷審都認為，王男僅因一時無法尋得配偶就心生不滿，對他人住宅放火，雖未生屋毀的結果，但仍嚴重侵害家宅公共安全，更能因此殃及無辜，考量他犯後認錯道歉，依放火罪將他判刑4年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)