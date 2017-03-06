WBC》郭俊麟先發戰以色列 陳冠宇、江少慶牛棚待命

陳冠宇日前熱身賽投1.2局飆出5次三振，首戰以色列可能成為繼郭俊麟後的雙先發人選。(中時資料照 林勝發 攝)

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旅日投手郭俊麟確定將是中華隊本屆經典賽首戰先發，另外兩位旅外小將陳冠宇與江少慶，也將有機會待命，打造中華隊雙先發，全力奪下首場勝利。

陳冠宇在3日首場官辦熱身賽上場，中繼1.2局飆出5次三振，展現強大壓制力，也被警察廳總教練柳承安提起，要韓國隊注意，昨沒有上場，陳冠宇說，自己也有做一些重訓，準備明天比賽開打。

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針對以色列，陳冠宇有機會在先發郭俊麟之後接替登板，他指出，今天會看情蒐，上了場就是無所謂，投出完美的投球，一球一球解決打者。

陳冠宇也提到，自己覺得第一場比賽一定是派出最好的投手上場壓制，全力搶下比賽，所以就是看教練團安排，自己會努力幫助球隊。

中華隊陣中唯一旅美小將江少慶，也有機會在首戰以色列登板，為中華隊守住勝利。(中時資料照 林勝發 攝)

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本次中華隊唯一旅美球員江少慶，也有機會在首戰就登板，他表示，自己已經準備好了，首次打經典賽，很興奮，但會保持平常心，專注在比賽場上與打者對決。

對於高尺巨蛋的投手丘適應，他指出，自己是覺得還好，沒有太大感覺，針對以色列，他也說球是圓的，面對每一棒上場的打者就是努力解決他們。

(中時電子報)