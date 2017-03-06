聯手新潮流防堵姚文智？柯：統戰就是朋友多、敵人少

賴清德（左）贈送柯文哲手工帆布醫事包，令人聯想是否要柯回去當醫師？賴清德連忙否認。 （資料照/曹婷婷攝）

台北市長柯文哲連日來率團隊前往台南，與新潮流的台南市長賴清德交流，頗有互相拉抬意味，此舉令外界聯想，傳出’民進黨因派系內鬥，新潮流為了防堵謝系，打算力挺柯文哲連任。柯文哲今出席受訪表示，「統戰就是朋友多多，敵人要少」，就是交最多的朋友。

媒體追問，是否真的去拜會新潮流陣營？柯文哲說，當市長每天不免會見到各派系的人，自己也常常跟謝系的人說話。他再三表示，民進黨派系互動不是我們可以處理的。

是否再與新潮流默契下，再柯連任4年後，接棒給新系立委吳思瑤？柯文哲聽聞後失笑沒有多回答。被問到是否會教吳市政，柯文哲說，這些人在政壇上混的比自己久，不需要教，反倒自己初上任的時候吳思瑤教他很多。

媒體再追問，是否有與時代力量、綠社盟接觸談選舉？柯文哲說，他們都常來拜訪、交換意見，但被問到是否會在議員選舉幫忙站台，柯頻頻打太極表示，問題很難回答，選舉是以後的事。而且像是國民黨也是有好朋友，也會邀他參加。

(中時)