舊振南和春技術學院結盟 推糕餅「南向政策」
舊文化尋覓新出路！高雄百年餅店舊振南斥資上億，打造「漢餅文化館」，千餘坪空間結合烘焙教室、手作體驗、午茶館，強調中式漢餅也能走時尚風，業者6日更與在地學校簽約，訓練馬來西亞、越南實習生，要將漢餅文化推向東南亞。
「歐美點心可以很時尚，我們為什麼不行？」舊振南董事長李雄慶說，過去漢餅消費者年齡層多在40歲以上，他認為是個警訊，這幾年持續透過設計、加入文化力，讓傳統與時尚接軌，不僅與誠品合作推商品，連Discovery頻道也來拍攝介紹。
他說，最近中式漢餅消費者平均年齡已下降到25歲至35歲，尤其20幾歲大學生進入職場，開始有能力購買伴手禮，中式糕餅成為選項之一，也代表重拾華人「奉餅傳情」的文化。
舊振南透過BOT方式與高雄捷運合作，在大寮打造全新「漢餅文化館」，去年4月試營運，今年3月將正式對外開放，在品牌故事館、烘焙教室外，也提供民眾預約體驗手作漢餅，空間設計以木質調性注入現代美感，另設品嘗空間，供遊客坐下休息吃餅、喝茶，將中式漢餅帶往全新層次。
此外，舊振南也與在地高英工商、和春技術學院簽訂建教合作聯盟，提供馬來西亞、越南、印尼及原住民學生實習機會，和春至今已有5名學生表現良好，直接轉成正式職員；李雄慶說，透過實際操作，學生才能更了解業界趨勢及需求，讓漢餅產業更上層樓。
和春技術學院執行長羅世雄表示，馬來西亞、越南華人不少，學生來台念書之餘，也能進入舊振南實習，帶回正宗漢餅技術；高英工商校長陳德松則說，校內有來自12國的外籍學生，若成功訓練成漢餅師傅，可協助將漢餅文化推廣到全球。
(中時)
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