賀陳旦：3個月內與六都討論擴大「交通寧靜區」

今(6日)立法院交通委員會舉辦交通部業務報告，交通部長賀陳旦指出，將擴大交通寧靜區（Traffic Calming），於6個直轄市優先推動，設置地點以住宅區、商業購物區及學校周邊的服務道路優先，採低速管制方式，最高速限時速30公里以下，改善中小學生、長者等弱勢用路人安全。

賀陳旦解釋，主要是從安全上尊重生命的普世價值都應該慢慢融入到生活跟政策，國人追求交通都是強調速率，但很多先進國家都瞭解車速降到30公里以下，對於即使是突發事故，通常不至於致命。他說，目前不可能全面來做，但一些都市已規劃寧靜區，如在醫院附近或學校附近，實施不要按喇叭、輕易加速，希望可檢討、擴大辦理六都寧靜區，同時檢討限速。

賀陳旦說明，最近3個月之內，就會跟地方政府展開一連串座談，主題大致是公共運輸跟交通安全，屆時會就寧靜區檢討時程與地方政府商量。

媒體問，是否乾脆改步行區？賀陳旦答，這是不同程度的處理，還是應考慮當地居民或產業活動需要，太過強調完全限制一定有困難，應因地制宜，同時特別讓地方政府在交通政策上，不要一昧只追求效率，要慢慢保護生命及環境。

(中時)