台化麥寮SM廠發生閃燃事故 4人受傷 初估損失不大
台化表示，麥寮廠區SM廠SM1今（6)日上午4時30分，發生熱氣外洩意外，受傷的現場4名員工，意識清醒，無生命危險，熱爐經主管機關認可後再行復車；初步估算損失不大，由於生產部分因尚有中間庫存原料，下游製程目前仍正常操作。
台化表示，F101加熱爐進行燃料切換由燃料氣切換為燃料油(PFO)，過程發生加熱爐內部閃燃，造成爐體壓力過高，熱氣外洩。
當時現場有4名操作人員，其中3名員工臉部部分灼傷，另一名在疏散時胸部受撞挫傷，經及時送長庚醫院治療，人員意識清醒，無生命危險。
台化表示，事故發生後，製程已依標準操作程序安全停車，該加熱爐爐內爐管並未破損，僅有部分彎曲，已依規定作完善檢測及必要的修復，並經主管機關認可後再行復車。
初步估算損失不大，生產部分因尚有中間庫存原料，下游製程目前仍正常操作。
(工商)
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