內政部：盡快廢止《塑建總統 蔣公銅像注意事項》

蔡政府去蔣化動作不斷，原住民綠委谷辣斯·尤達卡今在立法院內政委員會質詢指出，內政部現在仍有《塑建總統 蔣公銅像注意事項》，至今都沒有廢止，要求內政部長葉俊榮給承諾，能否在任內廢止。葉俊榮表示，他今天第一次知道原來有銅像塑建注意事項，會盡快了解是否仍有實際使用的狀況，「很快就廢止它」。

谷辣斯指出，蔣介石於1975過世後，內政部即於8月頒布《塑建總統 蔣公銅像注意事項》，內容包含銅像神貌、神態服裝、高度，「應充分顯示 蔣公慈祥、雍容之神貌」；注意事項也標明，銅像台座高度不得低於2公尺，銅像高度不得低於1.7公尺。

(中時)