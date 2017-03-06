自10月起 陸三大電信全面取消國內漫遊費

大陸三大電信（中國移動、中國聯通和中國電信）確認將在今年10月全面取消國內長途與漫遊費用。（圖/中新社）

據大陸澎湃新聞報導，今日在大陸國務院的記者會上，三大電信商（中國移動、中國聯通和中國電信）共同宣布，將支持昨日李克強總理的工作報告內容，將於今年10月1日起，全面取消手機門號的國內長途與漫遊費用，同時也將研擬降低國際漫遊和網路的費用。大陸過往高額的長途與國內漫遊費，早已被用戶詬病已久，如今的改革，勢必能再次引發一波話題和趨勢。

對於這項大改革，三大電信商皆於今天記者會中提出改革方案。擁有至少7億用戶的中國移動，將同時降低國際漫遊收費和4G網路資費，並結合「一帶一路」政策，將沿線共64個國家的國際漫遊費下修至每分鐘0.99人民幣（約4.4台幣）；聯通則將升級4G網路和家用寬頻，將速度翻倍成長，並提供學生等網路重度使用者更優惠的套餐；中國電信表示，將投入1千億人民幣（約4,496億台幣）資金升級光纖網路，年底讓南方城鎮的全面通行光纖，同時也提昇包含專線、雲端、視訊等公司整合方案，其三則是與移動一起，全面降低國際與港澳台的漫遊費用，並推廣「全網通」版本的手機規格，讓用戶不再因手機被綁死在一間電信。

新一代的移動通訊規格5G，將引發大陸電信與歐美爭奪戰。（圖/新華社）

大陸3大電信之一的中國移動，於去年4G用戶突破4億人次。（圖/新華社）

大陸第十二屆全國人民代表大會第五次會議於昨日召開，國務總理李克強在報告中指出，今年將全面降低網路資費，年內全面取消手機國內長途和漫遊費用，並降低國際長途電話費，讓已蓬勃發長的網路經濟更快成長。並將加快人工智慧、積體電路、第五代移動通信（5G）等技術研發，大力支持分享經濟發展，設法大幅提高網路速度。同時利用大數據、雲端等科技發展，協助傳統產業轉型升級，朝向智能科技等方向，將中國製造推向中高端產品的方向。

前中國移動董事長奚國華在會議表態支持，他認為，「取消長途和漫遊費之後，雖然表面上移動、聯通與電信利潤減少，但卻能夠拉動消費、促進創業和就業，並推動經濟升級。」十月以後，對於經常來往大陸多個省市的民眾而言，就不用再擔心那昂貴的漫遊電話費，也將能期待更優惠的網路方案。

(中時電子報)