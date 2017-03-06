只許州官放火？禁推特伊朗前總統 ：「快來追蹤我」
伊朗強硬的右派前總統阿赫瑪迪內賈德(Mahmud Ahmadinejad)5日啟用了自己的推特帳號，並放上了影片邀請大家追蹤自己的帳號，而此舉被大眾罵翻了！因為當初正是他在任內禁止了伊朗人民使用推特，沒想到如今自己卻開心上推特宣傳，讓不少人質疑他根本是「只許州官放火，不許百姓點燈」。
阿赫瑪迪內賈德5日在推特上發出了第一篇推文寫道：「以真主之名，願和平降臨在世界愛好自由人民的身上」，並標籤「我開始用推特囉」(#Imontwitter)，接著他又放上了一則影片，向大家宣告這就是他本人的推特帳號，也邀請大家追蹤他的帳號。然而看似想和大眾多互動的友善舉動卻大家罵翻，因為當初正是他任總統時封鎖了伊朗人民使用推特的管道。
阿赫瑪迪內賈德自2005年開始擔任伊朗總統長達八年，而在他2009年連任時卻引發了廣大的爭議，他的競選對手前總理穆薩維(Mir-Hossein Mousavi)認為選舉不公，要求重新選舉，也因此引發了「綠色革命」，大批民眾走上街頭反政府及阿赫瑪迪內賈德。
而當時伊朗政府試圖透過封鎖和驅逐媒體，讓這次的革命不再越演越烈，但仍然徒勞無功，因為民眾還是可以利用各大社群平台來向外界傳遞訊息，包括Twitter、Facebook、YouTube等，也因此綠色革命又被稱為「Twitter革命」。最後，這也讓阿赫瑪迪內賈德政府封鎖了國內使用推特的管道。
伊朗在去年年底已經有解除了部分對推特的管制，但仍對國民進行嚴格的網路言論審查。而不少伊朗政府的高級官員也都擁有推特帳號，包括現任總統羅哈尼（Hassan Rouhani）和外交部長（Javad Zarif），以及宗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei)等都有公開的個人推特帳號。
伊朗下一次總統大選預計在今年五月舉行，而不少阿赫瑪迪內賈德的親信也呼籲他再次出來參選。
(中時電子報)
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