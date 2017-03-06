超商順手牽羊 口袋太鼓露餡

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新北市板橋區33歲陳姓男子2月底於民治街某超商，挑選咖啡、蕃茄汁各1罐後，因貪小便宜，順手從貨架抓了一大把喉糖和山葵醬，迅速塞進褲子口袋，若無其事般至櫃檯結帳。

店員察覺陳某褲子口袋異常隆起，質疑他竊取店內商品，陳嫌心虛，轉身欲逃離店門，被店員一把抓住，2人發生拉扯，其他店員報案後，警方迅速趕抵將陳嫌逮捕。

警方從陳嫌褲子口袋起出7條喉糖和3條山葵醬，價值480元。陳嫌坦承貪小便宜而行竊，偵訊後，警方以竊盜罪嫌將陳嫌送辦。

(中時)