美海陸戰隊遭爆 在FB私密社團流傳女兵裸照
美國海軍陸戰隊最近遭爆料，一群人數不清的軍方人員和退伍軍人，在臉書不公開社團中流傳女兵和其他女性的照片和裸照的案件。美國國防部已經針對此事展開調查，但首先爆料的退休軍人，已經因此收到對其妻女安全的威脅。
根據專門報導美國海軍陸戰隊軍方人員以及其家屬的週報Marine Corps Times，這個名為Marines United的不公開臉書社團，有將近3萬名的團員，多半是服役中的美國海軍軍人、退伍軍人，以及英國皇家海軍的成員。該週報無法聯繫上這個社團的管理者，但為這個社團辯護的人說，這幫助海軍陸戰隊隊員降低他們的創傷症候群，這個社團也幫助了有自殺傾向的軍人。
首先報導這個社團存在的媒體之一、舊金山灣區廣播電台Reveal News說，自今年1月30日起20幾名女性現役軍官和女兵的軍階、全名、駐紮地點的照片或其連結都被傳到這個FB社團上。其中一些照片顯示拍照者跟蹤一名女性下士，底下的評論暗示應採取更多行動如強暴。另外還有些照片疑似是這些女性自拍，但被他人分享到這個社團。
揭發這個社團的人士曾上過伊拉克和阿富汗戰場的退伍軍人Thomas Brennan，他在退伍後創立了非營利新聞網站War Horse，報導美軍和退伍軍人事務等。在他爆料這個社團後，數位社團成員威脅Brennan和其家人，設置公開其家人、同事和朋友的地址。
Reveal News報導，跟蹤女下士並拍照的人已從其現在任務中被移除，該社團中許多連到某Google雲端文件夾的連結，現在這些文件夾已經被刪除，但Reveal News表示有些照片仍在流傳中。
(中時電子報)
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