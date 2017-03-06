高雄水利會長補選藍營退出 綠營3人對戰
高雄農田水利會前會長李清福因案入獄，水利會舉辦補選，5日領表登記日期截止，原本國民黨推出的人選蔡金河雖領表、但最後沒有辦理登記，這場改選確定由市議員沈英章、水利會總幹事兼代理會長呂文豪、水利會財務組長李毓智，3名綠營代表相爭，4月1日投票。
國民黨高市黨部日前對外宣稱這場補選「不會缺席」，但始終推派不出人選，原本前彌陀鄉長蔡金河出面領表，似乎代表藍營參選，最後時刻仍未辦理登記，水利會長補選確定呈現綠營3人競爭局面。
(中時)
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