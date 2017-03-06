WBC》熱身賽自責分率0 陳鴻文：把教練交代的做好

陳鴻文熱身賽表現完美，將為中華隊把守勝利最後一關。(林勝發 攝)

報導贊助

中華隊經典賽首戰明天就要開打，陳鴻文將扮演球隊終結者角色，熱身賽至今狀況調整也不錯，他指出，目前調整狀況還可以，雖然沒有最好，但有上場就會把教練交代的做好。

陳鴻文從中華隊澳洲移訓熱身賽開始，共同5.2局，僅被擊出2支安打，更展現K功，投出了9次三振，自責分率是完美的零。

報導贊助

陳鴻文原本婉拒參加經典賽，不過在總教練郭泰源勸說下，加入集訓，明天就要開打，他說，當時覺得自己狀況很差，沒有辦法幫助球隊，不過目前努力調整，感覺跟準備季賽差不多，自己就是努力幫助球隊。

對於首戰以色列，陳鴻文評析，以色列都是小聯盟與大聯盟的選手，攻擊方式都很美式，如果有上場，就是努力攻擊好球帶，把教練交代的做到最好。

(中時電子報)