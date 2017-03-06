北韓射飛彈 日股墜 日圓揚

受北韓發射4枚彈道飛彈、3枚落入日本控制海域影響，日圓應聲走揚，日股相對開低走低。

法新社報導，日本首相安倍晉三表示，這幾枚彈道飛彈「幾乎同時」發射，並警告北韓威脅已經「邁入新階段」。

針對今天日股走勢，東洋證券公司（Toyo Securities Co.）策略師檜和田浩昭（Hiroaki Hiwada）表示：「投資人主要在反映北韓試射。」

他告訴彭博（Bloomberg News）：「日圓走強，且因地區風險升高，投資人交易趨於保守。但從過去的經驗來看，我認為這種情況是暫時的，只是發射這麼多枚飛彈，緊張情緒陡升。」

日經225指數午盤收盤前下跌0.51%或98.7點，來到19370.47點，東證一部指數下跌0.28%或4.32點，來到1553.73點。（譯者：中央社許湘欣）1060306

(中央社)