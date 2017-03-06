彰化磺溪美展徵件 廣發英雄帖
彰化縣「第18屆磺溪美展」即日起開始徵件，彰化縣文化局今天上午在台北舉行記者會，彰化縣文化局長陳文彬表示，磺溪美展徵件不限彰化人參加，到台北廣發英雄帖，邀各界參與。
彰化縣文化局今天上午在台北國際藝術村舉辦「彰化縣第18屆磺溪美展徵件」記者會，包括彰化縣文化局長陳文彬、台北市文化局長鍾永豐、曾任台灣師範大學美術系教授施並錫、第一屆磺溪美展立體工藝磺溪獎得主黃紗榮等出席。
彰化縣磺溪美展從民國89年開辦，今年邁入第18年，徵件類別為立體工藝、數位藝術、書法篆刻、油畫水彩、水墨膠彩、影像攝影等六大類。磺溪美展最高榮譽「磺溪獎」由各類首獎中遴選出一名，並頒發新台幣30萬元，隔年由彰化縣文化局邀請辦理個人主題展。
陳文彬表示，磺溪美展參賽資格不限彰化人，凡具有中華民國國籍的藝術創作者都可報名參加，他說，今天來台北辦記者會廣發英雄帖，同時也呼喚離鄉遊子，可透過磺溪美展回到故鄉。
陳文彬指出，彰化縣文化局過去做了許多村史、口述歷史，由於鄉村較多是隔代教養，他上任後也舉辦「社區劇場」，由讓社區的阿公阿嬤帶著孫子演自己的故事，感動第二代的父母，今年底「社區劇場」也會到台北、高雄演出，藉此交流。
「第18屆磺溪美展」即日起徵件，收件日期3月24日至4月5日止，總獎金高達219萬元。1060306
(中央社)
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