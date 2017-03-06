環境汙染致命 世衛：1年170萬童夭折
世界衛生組織（WHO）今天表示，全球5歲以下兒童死亡案例中，有1/4是因為不健康或受汙染的環境，包括髒水髒空氣、二手菸及缺乏適當衛生設備，估計1年奪走170萬名兒童性命。
路透社報導，世衛組織在報告中說，這類不衛生和汙染環境會導致腹瀉、瘧疾和肺炎等致命病例，且估計1年奪走170萬名兒童性命。
美國有線電視新聞網（CNN）網站也報導，世衛秘書長陳馮富珍在聲明中說：「環境汙染會致命，尤其是對年幼孩童。」「他們器官和免疫系統在發育中，身體和呼吸道較小，因此他們特別容易受到髒空氣和髒水影響。」
這項「繼承可持續發展的世界：兒童健康和環境地圖集」（Inheriting a sustainable world: Atlas onchildren's health and the environment）報告中，世衛表示，胎兒在子宮中就會開始暴露於有害物質，若嬰幼兒暴露於室內和室外空氣汙染及二手菸就會繼續受害。
這會升高他們幼年時期肺炎風險，以及氣喘等慢性呼吸道疾病終生風險。報告說，空汙也會增加心臟疾病、中風及癌症終生風險。
報告也指出，家中缺乏安全用水和衛生設備，或為炊煮和加熱燃燒煤炭或糞便等不潔燃料，因而產生煙霧汙染，也會讓兒童腹瀉和肺炎風險升高。
報告說，兒童也會因為周圍的食物、水、空氣和產品，而暴露於有害化學物質。（譯者：中央社盧映孜）1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。