環境汙染致命 世衛：1年170萬童夭折

世界衛生組織（WHO）今天表示，全球5歲以下兒童死亡案例中，有1/4是因為不健康或受汙染的環境，包括髒水髒空氣、二手菸及缺乏適當衛生設備，估計1年奪走170萬名兒童性命。

路透社報導，世衛組織在報告中說，這類不衛生和汙染環境會導致腹瀉、瘧疾和肺炎等致命病例，且估計1年奪走170萬名兒童性命。

美國有線電視新聞網（CNN）網站也報導，世衛秘書長陳馮富珍在聲明中說：「環境汙染會致命，尤其是對年幼孩童。」「他們器官和免疫系統在發育中，身體和呼吸道較小，因此他們特別容易受到髒空氣和髒水影響。」

這項「繼承可持續發展的世界：兒童健康和環境地圖集」（Inheriting a sustainable world: Atlas onchildren's health and the environment）報告中，世衛表示，胎兒在子宮中就會開始暴露於有害物質，若嬰幼兒暴露於室內和室外空氣汙染及二手菸就會繼續受害。

這會升高他們幼年時期肺炎風險，以及氣喘等慢性呼吸道疾病終生風險。報告說，空汙也會增加心臟疾病、中風及癌症終生風險。

報告也指出，家中缺乏安全用水和衛生設備，或為炊煮和加熱燃燒煤炭或糞便等不潔燃料，因而產生煙霧汙染，也會讓兒童腹瀉和肺炎風險升高。

報告說，兒童也會因為周圍的食物、水、空氣和產品，而暴露於有害化學物質。（譯者：中央社盧映孜）1060306

(中央社)