新疆5歲女童撐傘從高樓跳下 嚴重摔傷
中國大陸新疆1名5歲女孩模仿卡通影片，撐傘從11樓跳下，結果嚴重摔傷，需要進行手術。
大陸亞心網今天報導，5歲女童果果（化名）的父親是甘肅人，妻子是四川人，他們幾年前到烏魯木齊打工。
本月4日，果果的母親上班，把女兒鎖在家裡看卡通。晚間9時左右，父親回到家，沒有看到女兒，於是打電話給妻子。
其後，夫妻兩人從家裡的窗戶往下看，發現4樓平台的雪地上，躺著一個人，正是女兒果果。
果果被送到烏魯木齊市兒童醫院進行緊急搶救，她被初步診斷為創傷性休克、全身多處受傷、頭部外傷、腦挫傷、脊柱外傷、骨盆骨折等，需要進行手術。
報導表示，果果在接受治療期間告訴父親，自己模仿卡通情節，從家裡找到一把雨傘，然後背起書包，撐開以後抓著傘從陽台上「飛」了下去。
據女童父親提供的照片顯示，果果墜下的平台，距離她躺倒的不遠處有一把撐開的黑雨傘。
對於雨傘能否起救生作用，報導引述新疆師範大學物理與電子工程學院副院長彭成說，普通雨傘和降落傘不能等同，普通雨傘沒辦法承受人體下墜的重量。
彭成說，從空中落下時，傘面非常容易翻起，傘架也不牢固，孩子撐這樣的雨傘降落時，會起到一些作用，但是非常微小。
不過，孩子撐雨傘降落時和大人不同，孩子的體重輕，落地的速度小，柔韌度也比成人好。
報導又表示，重慶晚報曾聯合消防部門做實驗，測算假人從高空墜落的速度，然後通過實驗，測算出同樣的高度，打上雨傘的下墜速度。
結果顯示：假人墜落（無任何防護）1秒；普通雨傘1.1秒；加固普通雨傘1.2秒；加固超大太陽傘1.6秒。
實驗顯示，普通雨傘甚至超大太陽傘雖然對衝擊力有所減緩，但仍無法保全人的生命。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。