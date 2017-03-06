新疆5歲女童撐傘從高樓跳下 嚴重摔傷

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中國大陸新疆1名5歲女孩模仿卡通影片，撐傘從11樓跳下，結果嚴重摔傷，需要進行手術。

大陸亞心網今天報導，5歲女童果果（化名）的父親是甘肅人，妻子是四川人，他們幾年前到烏魯木齊打工。

本月4日，果果的母親上班，把女兒鎖在家裡看卡通。晚間9時左右，父親回到家，沒有看到女兒，於是打電話給妻子。

其後，夫妻兩人從家裡的窗戶往下看，發現4樓平台的雪地上，躺著一個人，正是女兒果果。

果果被送到烏魯木齊市兒童醫院進行緊急搶救，她被初步診斷為創傷性休克、全身多處受傷、頭部外傷、腦挫傷、脊柱外傷、骨盆骨折等，需要進行手術。

報導表示，果果在接受治療期間告訴父親，自己模仿卡通情節，從家裡找到一把雨傘，然後背起書包，撐開以後抓著傘從陽台上「飛」了下去。

據女童父親提供的照片顯示，果果墜下的平台，距離她躺倒的不遠處有一把撐開的黑雨傘。

對於雨傘能否起救生作用，報導引述新疆師範大學物理與電子工程學院副院長彭成說，普通雨傘和降落傘不能等同，普通雨傘沒辦法承受人體下墜的重量。

彭成說，從空中落下時，傘面非常容易翻起，傘架也不牢固，孩子撐這樣的雨傘降落時，會起到一些作用，但是非常微小。

不過，孩子撐雨傘降落時和大人不同，孩子的體重輕，落地的速度小，柔韌度也比成人好。

報導又表示，重慶晚報曾聯合消防部門做實驗，測算假人從高空墜落的速度，然後通過實驗，測算出同樣的高度，打上雨傘的下墜速度。

結果顯示：假人墜落（無任何防護）1秒；普通雨傘1.1秒；加固普通雨傘1.2秒；加固超大太陽傘1.6秒。

實驗顯示，普通雨傘甚至超大太陽傘雖然對衝擊力有所減緩，但仍無法保全人的生命。1060306

(中央社)