珍奶30年 林佳龍訪日本春水堂宣傳台中

台灣珍珠奶茶揚名日本，台中市長林佳龍今天到日本東京參訪春水堂，他說，看到台日之間飲食交流很開心，希望吸引日本民眾到台中市本店參觀。

為瞭解台中飲食產業在日本的發展現況，林佳龍利用前往東京參加東京食品展的機會，特地訪台中知名茶飲品牌－春水堂表參道店，由春水堂日方負責人關谷有三接待，目前春水堂在日本已有7家店，首家店在代官山，而東京表參道是第2家店。

「你好！」關谷有三一開頭就用中文歡迎所有到訪的人，林佳龍也用親切的日文與春水堂工作人員打招呼，而關谷有三特別準備季節限定的香蕉巧克力珍珠奶茶供眾人享用，一同慶祝珍珠奶茶發明30年。

「有故鄉的味道，又有東京的味道」，林佳龍嚐了一口日本東京店的特調「香蕉巧克力珍奶」後說，春水堂引進日本，見證台日之間飲食文化的交流，盼透過日本春水堂，吸引更多日人到春水堂台中的本店品茶、享用美食，並參加2018台中世界花博。

林佳龍表示，飲茶是一種文化也是生活的美學，加上台中的生活步調比較悠閒，適合推動飲茶文化，所以市府在台中推動下午茶文化，所有餐廳都推出最好的午茶與糕餅，與配合茶食用的點心，很期待能夠介紹給日本朋友知道，也希望透過日本春水堂，吸引更多日本人到春水堂台中的本店品茶與享用美食。

關谷有三偶然在台灣的松山機場喝過春水堂的茶飲，便萌生想把春水堂帶進日本民眾日常生活的想法，2013年春水堂正式進軍日本，於代官山開設第一家分店，提供牛肉麵、肉粽、肉包、豆花及湯圓等具有濃厚台灣味的日本專屬茶食，並融入在地特色與飲食習慣，販售珍珠香蕉巧克力等限定商品，在日本帶起一陣台灣甜點旋風。1060306

(中央社)