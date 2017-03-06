慣竊侵入鳥松區民宅伺機行竊 躲藏縫隙長達2小時
在大高雄地區犯下10多起竊案的楊姓男子，3月4日凌晨發現鳥松區1間民宅大門沒鎖，竟潛入該戶並躲藏於鐵門與櫃檯之間不到30公分的縫隙竟長達2小時，想趁住戶熟睡時行竊，屋主發覺有奇怪聲音，懷疑有竊賊，反鎖大門向警方報案，警方與住戶合作、甕中捉鱉，楊嫌乖乖就範，被逮後倒坐在地上大呼:「倒楣」！
警方表示，經查47歲的楊嫌近一年在高市鳥松、左營、前鎮、鳳山、苓雅等地區犯下竊案10多件，因經驗豐富，懂得警方偵詢技巧，為自己不法行為做辯解，被逮後仍不斷辯稱侵入屋內竟是因醉到不省人事而找地方睡覺，讓員警大斥:「荒謬！」
警方指出，楊嫌趁住戶正要熟睡時，便從縫隙爬出、四處張望，鬼祟行徑都被監視器清楚拍攝下來，但竊嫌仍為自已犯行辯解，警方不予採信，偵訊後依竊盜未遂罪嫌將他移送橋頭地檢署偵辦，檢方認為楊嫌惡性不改，將他聲請羈押獲准。
(中時)
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