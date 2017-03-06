習近平談自貿區 推貿易投資自由便利化

中共總書記習近平5日表示，建設自由貿易試驗區是中共中央在新形勢下全面深化改革、擴大對外開放的一項戰略舉措。「中國開放的大門不會關上」，要繼續推動貿易和投資自由化便利化。

綜合中國大陸媒體報導，習近平5日參加他所在的第12屆全國人民代表大會第5次會議上海代表團審議政府工作報告時作以上表示。

他談到大陸建設自貿區時表示，「中國開放的大門不會關上」，要堅持全方位對外開放，繼續推動貿易和投資自由化便利化。

習近平說，應努力把上海自由貿易試驗區建設成為開放和創新融為一體的綜合改革試驗區，成為服務大陸「一帶一路」建設、推動市場主體走出去的橋頭堡。

他指出，上海應解放思想、勇於突破、當好標桿，對照最高標準、查找短板弱項，大膽試、大膽闖、自主改，進一步彰顯全面深化改革和擴大開放試驗田的作用，亮明中國大陸向世界全方位開放的鮮明態度。

他說，上海自貿區要強化區內改革同全上海市改革的聯動、同上海國際金融中心和科技創新中心的聯動，，率先建立同國際投資和貿易通行規則相銜接的制度體系，力爭取得更多可複製可推廣的制度創新成果。

習近平說，上海自貿區要加強同其他自由貿易試驗區試點的合作，相互學習、相互促進。要在基礎科技領域作出大的創新、在關鍵核心技術領域取得大的突破。1060306

(中央社)