禽流感延燒 國民黨：禁運禁宰玩假的

宜蘭爆禽流感疫情，昨天撲殺6000隻櫻桃鴨。國民黨文傳會副主委洪孟楷今天說，農委會禁運禁宰政策結束，疫情卻持續延燒，禁運禁宰玩假的、做半套，是農委會主委林聰賢個人秀。

洪孟楷上午在國民黨記者會指出，禁運禁宰的政策一施行，國民黨就曾質疑，7天標準從何而來？不能有效控制疫情，該延長時間就該延長，若不能有效控制疫情，禁運禁宰只會徒增農民困擾。

他說，持續延燒的禽流感，是否該重新開放禁運禁宰？農委會的防疫標準為何？現在撲殺6000隻鴨不算嚴重嗎？之前疫情傳出是因雞傳染，難道雞比鴨還重要嗎？不能雞染了禽流感就統一標準禁運禁宰，但鴨染了禽流感就將來再說。

洪孟楷呼籲農委會要用相同標準防堵禽流感，不能僅是政策做半套，該重啟禁運禁宰的政策就應大刀闊斧；若林聰賢只將當初的禁運禁宰當成是新官上任三把火的個人秀，做完秀也無法解決禽流感疫情。1060306

(中央社)