開贓車撞騎士落山谷 惡男判6年半
新北巿陳姓男子被控偷小貨車後，行經淡水路段不慎將一名機車騎士撞落山谷，再將騎士機車及置物箱財物偷走並逃逸。高院更一審今天依肇事遺棄罪判陳男6年6月，還可上訴。
判決指出，男子陳世安在民國103年4月底偷到一輛小貨車後，搭載友人行經淡水區路段，因未注意車前狀況，不慎撞到對向車道謝姓騎士，導致騎士彈飛、摔落山谷，傷重而死亡。
陳世安下車查看後，明知已肇事，卻未報警處理，也未採取救護措施，反而偷走騎士的機車並逃離現場，將機車棄置竹林內，並偷走置物箱內的背包（內有皮夾及現金等）。
此外，陳世安因本件犯行，已分別被依過失傷害致重傷害罪判刑8月定讞以及竊盜罪判刑8月定讞。1060306
(中央社)
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