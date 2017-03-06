經典賽開幕 以色列MLB百勝投手抗韓

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世界棒球經典賽（WBC）預賽A組率先開打，台灣時間今天下午5時30分以色列派美國職業棒球大聯盟（MLB）生涯124勝投手馬奇斯（Jason Marquis）在高尺巨蛋先發，力抗地主南韓隊。

南韓推出31歲左投張元準應戰，張元準在南韓職棒生涯11年累計112勝，去年為斗山熊隊27場先發，拿下15勝6敗戰績。

38歲的馬奇斯MLB生涯15年，377場先發，戰績124勝118敗；上次在MLB出賽是西元2015年，中斷1年多沒比賽，才又代表以色列出征WBC。

馬奇斯過去1年半待在紐約享受家庭生活，擔任兒子少棒隊的教練，但沒荒廢訓練，這次WBC，是以「能投一整季」心態準備。

馬奇斯表明有意延續投手生涯，而WBC是最佳舞台。馬奇斯有5次季後賽經驗，也曾入選2009年明星賽。

本屆預賽分4組，在南韓首爾的A組最先開戰，南韓、以色列、中華隊與荷蘭隊同在A組，爭取前2名晉級。

中華隊今天輪空，上午在巨蛋練球，首戰是台灣時間明天上午11時對以色列，預計派出旅日投手郭俊麟、陳冠宇先上陣，電視轉播可收看公共電視、ELEVEN SPORTS。1060306

(中央社)