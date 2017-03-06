經典賽開幕 以色列MLB百勝投手抗韓
世界棒球經典賽（WBC）預賽A組率先開打，台灣時間今天下午5時30分以色列派美國職業棒球大聯盟（MLB）生涯124勝投手馬奇斯（Jason Marquis）在高尺巨蛋先發，力抗地主南韓隊。
南韓推出31歲左投張元準應戰，張元準在南韓職棒生涯11年累計112勝，去年為斗山熊隊27場先發，拿下15勝6敗戰績。
38歲的馬奇斯MLB生涯15年，377場先發，戰績124勝118敗；上次在MLB出賽是西元2015年，中斷1年多沒比賽，才又代表以色列出征WBC。
馬奇斯過去1年半待在紐約享受家庭生活，擔任兒子少棒隊的教練，但沒荒廢訓練，這次WBC，是以「能投一整季」心態準備。
馬奇斯表明有意延續投手生涯，而WBC是最佳舞台。馬奇斯有5次季後賽經驗，也曾入選2009年明星賽。
本屆預賽分4組，在南韓首爾的A組最先開戰，南韓、以色列、中華隊與荷蘭隊同在A組，爭取前2名晉級。
中華隊今天輪空，上午在巨蛋練球，首戰是台灣時間明天上午11時對以色列，預計派出旅日投手郭俊麟、陳冠宇先上陣，電視轉播可收看公共電視、ELEVEN SPORTS。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。