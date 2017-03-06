海拔1000公尺的霧台大武部落 啟動長照

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屏東霧台鄉大武村海拔約1000公尺，部落裡有170名老人和學齡前兒童，屏東基督教醫院突破地理限制，在大武村設置部落廚房，推出送餐共食服務，6日正式揭牌。（屏基提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月6日

屏東霧台鄉大武村海拔約1000公尺，部落裡有170名老人和學齡前兒童，屏東基督教醫院突破地理限制，在大武村設置部落廚房，推出送餐共食服務，今天正式揭牌。

屏基與7-ELEVEn共同合作「把愛找回來」公益募款「及早救智」高齡服務計畫，繼設立霧台鄉霧台部落廚房、三地門鄉達來達旺部落廚房之後，屏東縣最深山的霧台鄉大武部落廚房在今天正式揭牌。

八八風災後，大武村對外僅剩1條聯絡道路，目前只剩170人常居大武部落，多數為老人及學齡前幼童，霧台國小大武分校因此不得不廢校，閒置7年後的大武分校學生午餐廚房，今天變身成為大武部落廚房，除假日外，每天為部落裡35位長輩及身心障礙者供應午餐，改善飲食營養品質。

屏基表示，大武部落沒有上山賣菜的攤販，平常長輩們習慣吃自家種的地瓜、南瓜、芋頭和野菜，營養攝取偏重澱粉類，長期下來容易造成營養不均，屏基依長輩生理及營養需求，規劃適合銀髮族的養生菜單，食材的採買委託霧台部落廚房協助，再由志工到霧台村領回，但這趟巔簸山路來回就要1小時。

2名志工每天烹煮長者們的用餐，然後送到長者家中，送餐同時探視並問候長輩，部落的長輩們表示，便當很好吃，每天都很期待。

屏東最高的霧台鄉目前已有1個家庭托顧站，另外，屏基也已分別在三地門鄉設立5個及瑪家鄉2個家庭托顧站，屏東長照深入偏遠山區，正逐一佈建中。

屏基表示，7-ELEVEn在全台門市設有零錢募款箱，民眾也可利用ibon便利生活站捐款，照顧更多屏東偏鄉的長輩。1060306

(中央社)