北韓又試射飛彈 南韓外交部強力譴責
針對北韓今晨向朝鮮半島東方海域發射多枚彈道飛彈，南韓外交部發表聲明強烈譴責，指此舉嚴重違背聯合國安理會相關決議，嚴重威脅韓半島、乃至國際社會的和平穩定。
南韓聯合新聞通訊社引述南韓外交部聲明指出，最近北韓在馬來西亞使用化學武器VX神經毒劑暗殺金正男，引起國際社會公憤。在此情況下，北韓發射彈道飛彈，這如實反映出北韓不顧國際社會的警告，繼續發展核武的立場。北韓必須認識到熱衷發起挑釁和發展核武只會招致孤立和自我毀滅。
聲明還表示，南韓政府將積極呼籲各國徹底執行聯合國安理會第2270號、第2321號涉北韓決議，同時，呼籲美日歐等友邦採取嚴厲的單邊制裁措施，讓北韓付出沉重代價。
聲明指出，南韓政府將基於牢固的韓美聯合防衛力量遏制北韓核武威脅，並維護南韓公民和國家的安全。
南韓合同參謀本部表示，今天上午7時36分許，北韓在平安北道東倉里一帶向半島東部海域發射4枚彈道飛彈。這是北韓自2月12日試射「北極星2型」中長程彈道飛彈後，時隔22天再次發射飛彈。1060306
(中央社)
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