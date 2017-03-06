陸企業家建議建立新型政商關係
據報導，中國大陸著名商人、全國人大代表劉永好建議成立黨政領導（領袖）與企業家溝通平台，以建立新型政商關係。
澎湃新聞網今天報導，新希望集團董事長劉永好在今年的第12屆全國人民代表大會第5次會議和中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議（兩會）提交了「關於通過建立『親』、『清』新型政商關係，提升企業家發展信心的建議」。
他在建議中說，大陸企業家的主流是好的，企業家是經濟發展的「關鍵少數」，企業家精神是推動社會進步的重要力量。
因此，大陸當局應該採取相關措施建立新型政商關係，增強對企業家群體的認同感，提振企業家發展信心。
劉永好提出具體方案，首先是設立國家級獎項，表彰一批陽光正派、堅守實業、開拓創新的企業家代表。
其次，讓政策制定者更多地聆聽企業家聲音，最後成立由企業家、專家學者、相關政府部門共同組成的經濟發展諮詢委員。
他認為，讓企業家群體獲得認可，卸下思想包袱，堅定信心和恒心，這不但是一個經濟問題，也是一個政治問題。
劉永好相信，給予企業家榮譽會帶動一大批企業家行動起來，「為國家經濟轉型、實體經濟的破局擼起袖子加油幹」。
同時，「國家應該通過建立黨政領導定期與企業家會面的機制，直面經濟體制改革的重大挑戰和實際困難」。1060306
(中央社)
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