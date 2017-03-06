陸限韓令發威 韓藝人轉戰台港淘金

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南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的決定使中國大陸「限韓令」不斷升溫發酵，無法進軍中國大陸市場的南韓藝人紛紛轉戰香港、台灣，發展「淘金夢」。

南韓「亞洲經濟」引述演藝界消息人士透露，中國大陸「限韓」力度不斷加大，人氣綜藝節目「Running Man」、「超人回來了」等在大陸各大主流媒體平台上全部下架。

除了南韓藝人演出中國節目受阻以外，在中國音樂網站排行榜中，也只有為數不多的幾首韓國歌曲。

在此情況下，南韓演藝界不得不將藝人的活動轉向香港、台灣、日本、新加坡等亞洲其他地區。

報導說，「Running Man」可謂是在中國大陸最受歡迎的南韓綜藝節目之一，但宋智孝、金鐘國、李光洙、池錫辰、Haha、Gary等節目成員將在香港、台灣、泰國、新加坡以及馬來西亞舉辦巡迴粉絲見面會。

香港作為中國及東南亞地區文化樞紐，韓流歌手及演員在此擁有龐大的粉絲基礎，同時，中國大陸粉絲赴香港觀看演出或參加活動也較為方便，因此，大部分南韓藝人大力進軍香港市場。

據報導，在未來2個月內，南韓藝人將在香港舉行至少13場活動，具體包括少女時代成員徐玄與俞利粉絲見面會（11日）、JYJ成員金在中演唱會（11日）、朴海鎮蠟像揭幕儀式（13日）、「Running Man」成員粉絲見面會（25日）、池昌旭粉絲見面會（4月9日）、蘇志燮粉絲見面會（4月27日）、李棟旭粉絲見面會（5月3日）、防彈少年團演唱會（5月13至14日）等。這段時間舉行的南韓藝人活動，相當於去年同期的2倍。

香港一家演藝企劃公司韓國金姓代表稱，「近來韓國藝人在香港的活動激增2倍，香港雖小，但有750萬人口，加之中國大陸粉絲赴香港參加活動十分方便，目前香港成了韓國藝人進行活動的首選。」1060306

(中央社)