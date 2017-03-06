華郵：富士康經驗 外資美設廠未必實踐
華盛頓郵報報導，富士康集團過去提出投資賓州的經驗，讓人懷疑總統川普宣布外資在美設廠，創造工作機會的承諾是否會實踐。分析師認為，企業競相表態赴美顯示川普在施壓。
華盛頓郵報（Washington Post）3日報導，富士康集團總裁郭台銘2013年提出，將在賓夕法尼亞州中部投資3000萬美元，聘用500名員工，當時在賓州首府哈立斯堡（Harrisburg）是件大事，不過廠房沒蓋，工作機會也沒出現。
華郵指出，富士康在總統川普（Donald Trump）就職後，提出可能在美國投資70億美元、聘用數千人的說法。川普之後說，「富士康會投資大錢興建廠房，還可能不只一座。」 軟銀（SoftBank）、阿里巴巴、英特爾（Intel）和IBM也接連公開讓川普開心的投資計畫。
康乃爾大學東亞計畫資深研究員塞爾登（Mark Selden）表示，業者爭相表態，是川普為達成競選承諾向全球施壓的訊號。
伯恩斯坦研究（Bernstein Research）香港資深研究員莫爾（Alberto Moel）認為，這些投資聲明不過是協商的開端，政治人物都想成為媒體焦點，即使後來不了了之，政府也不會提醒民眾這些承諾並未兌現。
但這不是新鮮事，英特爾在歐巴馬（Barack Obama）政府時期也承諾在亞利桑那州投資50億美元，結果未完全兌現。川普上台後，英特爾又說要投資70億美元。
華郵記者走訪富士康設於哈立斯堡的辦公室報導，辦公室位在磚牆的舊倉庫，內部有一半是空的隔間，員工不願受訪。當地官員指出，過去15年間，富士康未進行需取得核准的建物更動。
富士康在2013年承諾，捐贈位於賓州匹茲堡的卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）1000萬美元，富士康指出，計畫相當成功，過去4年已動用一半款項。校方對此沒有評論。
視訪過富士康賓州可能廠址的國務院社區與經濟發展官員指出，「不幸的，計畫未能開花結果。」富士康把計畫未能落實歸咎於「營商環境在當時出現實際的變化」。1060306
(中央社)
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