接見北美台商 總統：投資台灣就是現在

總統蔡英文今天接見「北美洲台灣商會聯合總會」，除了向與會者喊話「投資台灣就是現在」，她也盼大家運用在美國社會影響力，為台灣發聲，讓台灣與北美國家關係持續強化。

蔡總統今天在總統府接見「北美洲台灣商會聯合總會」訪賓，她致詞指出，雖然大家在國外，但都很關心台灣發展，她要跟大家報告，政府已對外宣示，2017年是國家發展很重要的一年，希望讓台灣經濟在2017年打下很好基礎。

她說，現在看起來，「景氣是在回溫的情況，但力道還是有些不足」，所以除了現在進行的五加二的創新計畫要讓產業能夠轉型，政府也在做前瞻基礎建設計畫，這是一個積極性的財政政策，希望擴大國家對基礎建設投資，希望引進民間參與，讓基礎建設規模擴大，並以比較快的速度完成。

蔡總統指出，不論是五加二創新計畫或者是基礎建設計畫，「都很歡迎在北美、還有在其他地方成功的企業家、我們的好朋友回來大家共襄盛舉」。

蔡總統也向在場人士喊話指出，「投資台灣就是現在」，她說，無論是五加二的轉型計畫或是前瞻基礎建設計畫，都是好計畫，行政院才會花這麼多時間去過濾、整合，希望基礎建設計畫拿出來的時候，是有用的計畫，且是對下一個世代台灣的經濟發展非常重要的基礎建設。

她說，她相信有一些計畫一定有民間參與的空間，也有一定的獲利的空間，她希望大家趁這次回來，到各地方走走、了解現在很多的、正在討論、很快會進入執行的建設計畫，能夠有大家的參與，一定更有信心。

總統提到，五加二的產業計畫，尤其是物聯網，還有很多前瞻性的、有未來性的產業轉型計畫，跟先進國家的接軌是很重要，大家在北美地區一定可以幫助台灣在轉型計畫裡面找到好的夥伴，「我們一起把台灣產業結構的轉型加速，這是我要特別拜託各位的」。

另外，蔡總統提到，她要拜託大家的第二件事是「我們的外交」，她相信大家在北美地區事業有成，一定是台灣在外交上最好的延伸力量，她要拜託各位、以及各位在美國的第二代、第三代，「運用在美國社會的影響力，為台灣發聲」。

蔡總統指出，這幾年她到美國，她發現台僑在美國社會發聲能量愈來愈大，某種程度也影響美國社會，所以，她要特別拜託大家發揮在地影響力，讓台灣與北美國家的關係可以持續強化。1060306

(中央社)