大學簽承諾書 國民黨團：教部勿扣紅帽
中國國民黨立法院黨團書記長王育敏今天說，呼籲教育部不要亂扣大學紅帽子，只是單純的聲明書，不是一中承諾書，請教育部回到專業，不要造成學校不必要的壓力與困擾。
日前世新大學傳出簽署研修承諾書，引發社會關注，之後多所大學也傳出簽署類似承諾書或聲明書。
國民黨團上午在立法院舉行記者會，王育敏表示，呼籲教育部不要無限上綱懲罰這些學校，這只是單純的聲明書，不是一中承諾書。
國民黨籍立法委員賴士葆說，中國大陸現在要抵制主張台灣獨立人士到大陸賺錢，台灣社會撻伐，但台灣卻不允許大學有反台獨教學。
民主進步黨團書記長李俊俋表示，學術、講學自由是憲法非常重要的概念，政府單位不得以任何形式限制學術自由；現在由外國限制台灣學術自由，如果這樣的承諾書可接受，未來會更嚴重。
他說，承諾書提及不得談兩個中國、一中一台，但未論及不得談兩岸統一、九二共識，如果排除政治，應全部都列；中國會加碼愈來愈多，甚至須承諾中華民國不是主權獨立國家，學校還簽嗎？這是國家尊嚴、大學學術自由問題，不可輕忽，一定要堅持到底。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。