大學簽承諾書 國民黨團：教部勿扣紅帽

我要評比

中國國民黨立法院黨團書記長王育敏今天說，呼籲教育部不要亂扣大學紅帽子，只是單純的聲明書，不是一中承諾書，請教育部回到專業，不要造成學校不必要的壓力與困擾。

日前世新大學傳出簽署研修承諾書，引發社會關注，之後多所大學也傳出簽署類似承諾書或聲明書。

國民黨團上午在立法院舉行記者會，王育敏表示，呼籲教育部不要無限上綱懲罰這些學校，這只是單純的聲明書，不是一中承諾書。

國民黨籍立法委員賴士葆說，中國大陸現在要抵制主張台灣獨立人士到大陸賺錢，台灣社會撻伐，但台灣卻不允許大學有反台獨教學。

民主進步黨團書記長李俊俋表示，學術、講學自由是憲法非常重要的概念，政府單位不得以任何形式限制學術自由；現在由外國限制台灣學術自由，如果這樣的承諾書可接受，未來會更嚴重。

他說，承諾書提及不得談兩個中國、一中一台，但未論及不得談兩岸統一、九二共識，如果排除政治，應全部都列；中國會加碼愈來愈多，甚至須承諾中華民國不是主權獨立國家，學校還簽嗎？這是國家尊嚴、大學學術自由問題，不可輕忽，一定要堅持到底。1060306

(中央社)