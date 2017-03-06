李大維：加勒比海友邦浮動 仍在控制內

我要評比

外交部長李大維今天表示，加勒比海地區的友邦的確有浮動狀況，不過目前狀況仍在控制範圍內。為鞏固邦誼，總統蔡英文規劃下半年要出訪。

李大維上午列席立法院外交國防委員會備詢，民進黨立委羅致政質詢時詢問，目前21個友邦中有沒有邦交亮紅燈的國家？加勒比海區域是否有友邦不穩定？

李大維回應，沒有亮紅燈的邦交國，但有黃燈，至於國家數則不便多說。

李大維說，加勒比海區域的友邦「的確有浮動」，外交部有做相關補救措施，認為目前情況還在控制範圍內。外交部無時無刻都盯著邦交國狀況，有任何風吹草動都會第一時間通報，做適當的處置。

李大維表示，總統出訪可鞏固邦誼，今年下半年蔡總統有規劃出訪，行程還在規劃中，原則上希望任內跑完所有的邦交國。

國民黨立委許毓仁質詢時追問，駐聖露西亞大使服務才1年，最近遭到撤換，是否是該國有狀況？李大維回應，大使只是調到另一個國家服務，新任大使已前往該國赴任，預計明天就可以見到聖露西亞政府高層，相關狀況會更清楚。

目前中華民國在加勒比海區域的邦交國，包括聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞、貝里斯、海地與多明尼加等6國。1060306

(中央社)