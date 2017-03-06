周元朝鮮版我的野蠻女友 6月與觀眾見面

南韓演藝界消息人士今天透露，由演員周元、吳漣序搭檔主演的SBS古裝電視劇「我的野蠻女友」今天殺青，預計6月播出。

南韓「亞洲經濟」報導，在這部古裝版的電視劇「我的野蠻女友」中，周元飾演個性挑剔的男主角，吳漣序飾演野蠻的問題女子。

據報導，古裝電視劇「我的野蠻女友」採用100%成片製作方式，以朝鮮時代為背景，講述一場愛情與皇權交織的大戲，故事基調輕快，不論是甜蜜的愛情線、緊張的政治交鋒，還是華麗的武打戲都令觀眾十分期待。1060306

(中央社)