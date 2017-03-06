中和陣頭亂鬥 起因竟是一場惡作劇
新北市中和九玄宮5日舉辦媽祖遶境祈福活動，演變成2派陣頭大亂鬥，甚至施放信號彈，造成1名少年輕傷送醫。警方調查，雙方鬥毆原因竟是一場惡作劇，由於趁對方洗澡時反鎖浴室門埋下仇恨。26歲主嫌林向陽遭逮後，還在中和警分局打卡「感謝各位的相挺，受傷的人委屈了。」
據了解，林嫌在新北創設「江子翠青義堂」，去年涉嫌以八家將、官將首做掩護吸收中輟青少年，帶頭圍事討債，後遭警方逮捕。林嫌所屬陣頭在2014年8月赴美國紐約表演，為高雄氣爆事故募款，因此獲得當地媒體報導。
警方調查，中和九玄宮前晚舉辦媽祖遶境祈福活動，晚間9時許結束行經中和區連勝街，以林嫌為首的多名年輕人突然衝入隊伍中，見人就打甚至施放信號彈，衝撞對方神轎，部分神轎被燒得面目全非，17歲鍾姓少年全身挫傷送醫，幸無大礙，警方出動快速打擊部隊，循線帶回11人偵辦。
林嫌偵訊時矢口否認打人，警方出示監視器畫面，他才坦承犯案，辯稱，「日前在雲林出陣頭時與對方相遇，另一派人趁他們洗澡時反鎖浴室門，雙方因此不滿。」
林嫌到案後還在臉書打卡「中和分局」地標，寫下「事情發生就面對，感謝各位的相挺，受傷的人委屈了，抱歉....」友人紛紛留言關心。警方訊後依恐嚇公眾、公然聚眾滋事、傷害等罪嫌將林嫌等11人移送法辦。
(中時)
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