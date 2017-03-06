「愛餡」助學「菇貓」龜毛水餃網紅
麥寮晁陽綠能園區「餃動愛餡」助學，優先雇用雲林家扶中心受扶家戶，包製該公司特有的「菇貓（過貓）」水餃，並提撥其中10％幫助該中心受扶學生，上午董事長邱信富將專案提撥的33萬元親自捐送家扶，主委陳燦勳、委員李美惠代表接受。
陳燦勳感恩說，晁陽不僅捐款助學，並提供就業機會給家扶受助家庭，目前已有3位受扶家長在晁陽穩定工作，兼顧家庭。
邱信富表示，在雲林籌募助學金不易，尤其是這一學期要為所扶助的高中職與大專大學470位孩子們，發出近500萬元助學金，對雲林家扶中心確實是一艱鉅任務，很高興有盡微薄之力的機會。
陳燦勳稱讚晁陽是健康食材的來源，運用雲林沿海豐沛的太陽綠能結合無毒農業打造出室內栽種各種蔬果，以零汙染的能源和土地連結，種植過貓、水果玉米、黑木耳與珊瑚菇等各種營養健康食材，呈現出不一樣的水餃也是最特別的菇貓水餃。
68歲的素娥阿嬤受邀見證捐款，第一次品嘗以過貓包的餃子，非常驚喜。國華爸爸也很難置信，珊瑚菇竟然也可用來包餃子。大家嘗過都讚不絕口。
晁陽菇貓水餃是網路火紅商品，去年半年就創下330萬元的銷售量。
(中時)
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