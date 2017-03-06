承諾書事件，教長態度放軟：將訂出參考規範

教育部長潘文忠（左）介紹新次長姚立德（右）。（林志成攝）

多所大學提供陸生學習承諾書，教育部長潘文忠今天態度不再像之前那樣強硬認定違法，他表示，還是希望兩岸學校、學生多交流，教育部將提出參考規範，讓學校在保有學術自由和對等互惠原則下進行互動。

前教育部次長陳良基轉任科技部長後，遺缺由北科大校長姚立德接任，潘文忠今天帶著他與媒體見面，他上班第一天就要負責處理大學承諾書的問題。

對於大學給陸生承諾書是否違法的問題，潘文忠態度放軟，不像之前在立法院直接認定違反《兩岸人民關係條例》，而表示將廣泛蒐集各大學的承諾書後，再跟陸委會討論，兩周後對外公布要怎麼處理。

潘文忠說，國內大學從2010年就開始給陸生承諾書，但樣態卻非常歧異，有的是由院或系發出；有的只要陸生要求，辦事人員隨便寫幾個字就蓋章給對方，而且還載明「承諾書」，這已經不太適宜。

潘文忠表示，教育部希望兩岸學術持續交流，但必須在對等、互惠的原則下進行，不能自我矮化或限縮學術自由。目前學校人員對於兩岸交流的相關法令仍須加強，教育部將協助學校，使其對於兩岸交流相關法律有更清楚完整的認知、建立相關規範及標準作業程序。

來自北科大的姚立德擔任教育部次長，將負責高教、國際及兩岸交流業務。他表示，北科大的陸生主要是讀學位，短期研修的很少，因此沒有發給承諾書這件事。不過他也坦言，國內大學發給陸生承諾書，多年前就已開始，不是現在才有。

學生反應方面，世新大學學生會長陳文越發表聲明，對於政治黑手惡意操作假議題介入校園，深感遺憾。他強調，在非政治相關的課堂上不應談及敏感政治議題，讓學術歸學術、政治歸政治；世新的承諾書也只是針對有需求的陸生提供的重申政治不涉入校園的文件，這和世新大學承不承認「一中原則」完全是兩碼子事。

不過由學生組成的「大學法改革陣線」也發起連署，他們主張承諾書已傷害學術自由的價值，學術自由不容出賣，在民主自由的時代，對學術自由的堅持是公認的價值。目前已有台大、成大、師大、清大等超過20個學生自治組織與社團加入連署。

(中時)