全面禁止電子煙 綠委籲查緝需更積極
民進黨立委何欣純今天說，樂見衛福部將電子煙納入菸害防制法進行管理，目前的修法方向是採全面禁止，但全面禁止不代表市面就無法購買，因此要求衛福部要訂定完整配套措施。
針對國內電子煙尚未合法，但卻在市面上隨處可得，何欣純今天在立法院召開記者會，並在現場展示多種不同形態的電子煙。
何欣純表示，自民國98年起，含尼古丁的電子煙被視為禁藥，以藥事法管理，全面禁止進口與販售相關產品。然而實際上廠商仍能透過分批進口電子煙零件的方式，販售相關產品，因此民眾可輕而易舉地從網路、夜市攤販或實體店面購得。
何欣純說，樂見衛生福利部國民健康署擬將電子煙納入菸害防制法進行管理，修法是一個好的開始，但如果只是一廂情願的由法律上「全面禁止」電子煙，卻沒有相應的查緝、管理能力，是否能終結長年來的防制漏洞？因此希望政府能有積極的作為。
與會的國民健康署健康教育及菸害防制組長羅素英表示，在取締稽察電子煙方面，已成立跨部會委員會，定期召開會議；現在國健署也跟著食藥署進行網路監測，一旦發現電子煙廣告促銷，就會蒐證裁處。
羅素英說，目前修法的草案版本是要提高電子煙在製造、輸入、販賣的罰則，希望能夠全面防制；她也強調，不論是修法前還是修法後，台灣都是全面禁止電子煙的。1060306
(中央社)
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