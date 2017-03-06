大陸私小招生挑家長 要有大學以上學歷

我要評比

近日，廣州某私立小學的招生條件要求引發關注。該校公告稱，學生家長需有本科（大學）以上學歷。

該校工作人員稱，家長「理念」應與校方一致。有家長質疑，這違背了有教無類的教育公理，也有人稱畢竟是私立學校，個性化要求可以理解。

(旺報)