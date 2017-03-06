白目議員：你打老婆嗎？穆斯林學生傻眼

我要評比

伊斯蘭倡議組織今天表示，3名穆斯林學生2日參觀美國奧克荷馬州1位州議員的辦公室時，竟被要求填寫超沒禮貌的問卷，被迫回答「你打老婆嗎？」這類讓人傻眼的問題。

路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和黨籍奧克荷馬州眾議員班奈特（John Bennett）辦公室這份問卷有2頁，另還包括：認不認為伊斯蘭信徒背離信仰應受懲罰、以及穆斯林該不該被非穆斯林統治等等問題。

美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations, CAIR）奧克拉荷馬分會會長索坦尼（Adam Soltani）表示，學生們2日前往班奈特辦公室希望和班奈特見面時，幕僚要求他們填寫這份問卷，填了才能和班奈特見面。

班奈特在發給「杜爾沙世界報」（Tulsa World）的電郵中證實，2日州議會舉辦穆斯林日相關活動，包括1名法學生以及兩名高中生在內的3名穆斯林學生參觀他的辦公室時，確曾拿到辦公室發的小冊子，裡面詢問「你打老婆嗎？」等等問題。

「杜爾沙世界報」報導說，班奈特在對該報發出的電郵中寫道，伊斯蘭律法與可蘭經都允許穆斯林打老婆，不過「這絕對不代表穆斯林都會打老婆」。

索坦尼表示，3名學生後來得知班奈特不在辦公室，最後沒和班奈特見到面。

索坦尼說：「最讓人憤慨的是問題本身，以及穆斯林要見本州議員，竟得通過相關宗教測試這點。他絕對不會如此對基督徒或猶太選民。」

索坦尼還說，學生們看到這17個問題都大吃一驚，且覺得蒙受羞辱，因為這些都是來自對伊斯蘭的錯誤認知。

索坦尼在臉書放的影片中說道：「和民意代表見面前，沒人應該被詢問愚蠢、恐伊斯蘭、憎恨、偏執的問題。」

班奈特不是第一次因為針對伊斯蘭的發言惹出爭議。他2014年演講時也曾說過，讀了可蘭經以及先知穆罕默德的講話，發現「其中90%是暴力」。

而「杜爾沙世界報」報導，一樣是在2014年時，班奈特告訴1個團體，伊斯蘭想摧毀西方文明，是「我國的毒瘤，必須切除」。（譯者：中央社鄭詩韻）1060306

(中央社)