川普外孫女中文老師曝光 原是大陸留學生
美國總統川普的外孫女阿拉貝拉因中文流利而備受關注。大陸媒體最近報導，阿拉貝拉的中文老師原來是一名27歲的大陸女子，她自2008年到美國留學後便留在美國從事華語教育工作。
阿拉貝拉（Arabella Kushner）是川普（Donald Trump）女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的孩子。伊凡卡曾多次將阿拉貝拉唱中文歌曲的影片上傳推特（Twitter），讓阿拉貝拉備受華人關注。
新浪網最近刊登系列圖集，報導阿拉貝拉中文老師的故事。這名女老師叫景湧泰，今年27歲。她在2008年夏天赴美國求學，畢業後便留在美國教中文。
景湧泰表示，她2013年在紐約上東區一家語言中心教中文時，正好成為阿拉貝拉和她的弟弟約瑟夫（Joseph Kushner）的中文老師。
她說，阿拉貝拉的中文說得很好，課堂上用中文交流完全沒有障礙，在社交、語言表達和認知等方面都比同齡的孩子高出一截，但當時自己完全想不到這個小女孩的外公在4年之後竟成為了美國的總統。
此外，景湧泰也提到自己在美國的學習與工作經歷，並表示她現在自己創業，與合作夥伴在紐約開辦了一所雙語幼兒園，希望未來能推廣回中國大陸。1060306
(中央社)
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