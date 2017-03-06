璀璨珠寶迎春神 東西風情各有擅場

奧斯卡金像獎甫落幕，許多人還驚艷眾女星配戴的璀璨珠寶之際，珠寶業者為迎接春神到來已搶推新品。TIFFANY強調紐約靈魂的金屬設計；國內設計師林曉同則再續青鳥傳說。

奧斯卡金像獎影后艾瑪史東（Emma Stone）穿著一襲金色禮服配戴Tiffany Blue Book珠寶耳環，造型靈感源自叢林葉片，美翻全場；紅毯上另一焦點美國知名女演員潔西卡貝兒（Jessica Biel）也佩戴同品牌的18K金與鉑金鑲嵌矩形切割鑽石項鍊，成為搶眼焦點。

當大家還沉醉在紅毯眾女星的「珠寶秀」時刻，TIFFANY & CO已迫不將待再推全新風格前衛的「TIFFANY HARDWEAR」珠寶系列，不論是命名或設計靈感，都源自美國紐約的都會靈魂，融合高級時尚與街頭風格，是具現代感的顛覆設計。

TIFFANY表示，這系列珠寶設計大量運用金屬鏈結設計，帶出紐約的冷冽工業風格，又能呈現實用性金屬製品的俐落簡約造型，像是原創設計手鍊搭配可拆卸式的鎖頭與球形，就展現靈活多變造型。

另外，三層垂墜式球形耳環，以獨特夾層栓扣設計展現出完美對稱，正反角度都令人驚豔，輕鬆打造個人時尚特色。

國內珠寶品牌也不遑多讓，國際華人珠寶設計師林曉同最新力作延續「青鳥」系列創作，精巧可愛的翠綠青鳥結合珍珠設計，除歌頌盎然春意外，也傳遞幸福溫度。

「青鳥」的世紀靈感是源自於林曉同為兒子讀床邊故事，當他念完歐洲童話故事青鳥後，兒子反問他什麼是幸福？令他赫然發現答案就是和家人相處的美好時光，成為日後創作的溫潤晶透玉石「青鳥」誕生故事，透過設計象徵「幸福使者」。

林曉同希望青鳥作品能常伴每位配戴者身邊，傳遞「幸福不必刻意遠求，它就在身邊」之意，適逢春天季節、萬物更新，便推出最新力作「枝頭上的青鳥」，有的青鳥駐足雪白光澤珍珠上，有些則輕躍 K金枝頭，不論是耳環或戒指，都傳遞出玉石獨有的溫暖、幸福情懷。1060306

(中央社)