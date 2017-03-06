鄭麗君：轉型正義不是做功過評定

文化部長鄭麗君日前決定停止在中正紀念堂販售蔣介石公仔、停播蔣公紀念歌引發討論，她今天上午接受周玉蔻訪問時說，轉型正義不是在做功過評定，而是面對威權統治時期受迫害歷史。

鄭麗君今天上午接受Hit Fm「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪，當中問及鄭麗君在二二八前夕宣布取消播放「蔣公紀念歌」、停賣蔣介石公仔等政策，引發外界議論為「去蔣化」。

鄭麗君說，從去年她上任後就面對轉型正義與中正紀念堂轉型問題，這「非臨時起意也不是消費二二八」，她強調轉型正義是要啟動社會面對二二八與白色恐怖的歷史真相，並且這次宣布相關政策，也有依行政程序向府院報告，她指出，「轉型正義是跨部會討論，不是文化部就能獨立完成」。

鄭麗君也說，轉型正義有兩大前提，首先是法治基礎要建立，再來是國會要有共識，「朝野各黨都要有共同的共識，就連促轉條例、政治檔案法這些修法過程，都要讓下一輩知道」。

周玉蔻則提到外界也提出蔣中正將國立故宮博物院歷史文物帶來台等功績，鄭麗君說，轉型正義不是在做功過評定，而是面對威權統治時期受迫害歷史，「轉型正義不能加減乘除，不能記功銷過」。

鄭麗君表示，世界上許多國家歷經威權統治，也推動了轉型正義，這些國家都還存在，而文化部國家人權博物館正在籌備中，她提到，白色恐怖受害者究竟有多少人，至今仍無官方具體數字，也有民間研究資料初步顯示，有將近4成的受害者是外省人，官方數字必須由政府還原真相。

鄭麗君表示，如果選擇遺忘過去的歷史，就是遺忘了人權的價值，社會就像建立在沙灘上不夠穩固。應該記取教訓，避免再犯，人權是神聖不可侵犯的，這是民主社會最重要的基石。1060306

(中央社)